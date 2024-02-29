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مجمع الشفاء بغزة: ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة المعمداني

2/29/2024 5:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير قسم التمريض في مجمع الشفاء إن "ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة المعمداني".


وأضاف في تصريحات صحفية " استقبلنا مئات الجرحى إثر القصف الإسرائيلي على دوار النابلسي شمالي القطاع."


وتابع" لدينا 3 غرف عمليات صغيرة تعمل بإمكانيات محدودة لإسعاف مئات الجرحى."


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