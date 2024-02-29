مجمع الشفاء بغزة: ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة المعمداني
التاريخ
2/29/2024 5:09:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير قسم التمريض في مجمع الشفاء إن "ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة المعمداني".
وأضاف في تصريحات صحفية " استقبلنا مئات الجرحى إثر القصف الإسرائيلي على دوار النابلسي شمالي القطاع."
وتابع" لدينا 3 غرف عمليات صغيرة تعمل بإمكانيات محدودة لإسعاف مئات الجرحى."
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