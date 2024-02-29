لماذا تتكرر السنة الكبيسة كل 4 سنوات؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع إسدال الستار على يوم 29 فبراير، مساء اليوم الخميس، وبداية الأول من مارس؛ يعود التقويم الميلادي مع الشهور التالية إلى ظروفه الطبيعية خلال عام 2024 أو ما يُعرف بـ"السنة الكبيسة".



السنة 365.25 يومًا

وتتكون السنة الميلادية التقويمية عادة من 365 يومًا؛ إلا أنه يضاف إليها يوم واحد كل 4 سنوات؛ وهو ما يجعل تلك السنة كبيسة، علمًا بأن السنة الكبيسة المقبلة سوف تكون في عام 2028.



ويضاف هذا اليوم في شهر فبراير، وهو يوم 29 فبراير الذي يأتي فقط مرة واحدة كل 4 سنوات؛ وذلك لمزامنة التقويم الميلادي مع السنة الفلكية؛ مما يعني أن عدد أيام السنة الميلادية يصبح 366 يومًا، على غير العادة التي تكون فيها السنة 365 يومًا؛ لأن هذا هو الوقت التقريبي الذي تستغرقه الأرض في مدار الشمس.



ومع ذلك، فإن الوقت الذي تستغرقه الأرض حتى تدور حول الشمس، على وجه الدقة، يقترب من 365.25 يومًا.



ولذلك فإنه من أجل ضمان أن تظل مواسم التقويم الميلادية متزامنة مع المواسم الشمسية؛ يتم وضع يوم إضافي في التقويم الميلادي كل 4 سنوات.



ماذا يحدث لو لم نتقيد بالسنوات الكبيسة؟

يقول الأستاذ المشارك في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة، نوتنغهام ترينت، دانييل براون: "لو لم نتقيد بالسنوات الكبيسة منذ نحو 750 عامًا، لكان التقويم الميلادي سيتوقف عن التطابق مع المواسم في نهاية المطاف، ويصبح أبرد وقت في العام على -سبيل المثال- في يونيو"، وبعد سنوات سيأتي الشتاء مكان الصيف.



استثناءات لقاعدة السنة الكبيسة

وفي حين أن من المعترف به على نطاق واسع أن السنة الكبيسة تحدث كل أربع سنوات؛ إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة.



فعلى الرغم من أن السنة الكبيسة وُجدت كحل لمشكلة التوافق الزمني بين التقويم الميلادي والدورة الفلكية للأرض حول الشمس؛ إلا أنها لا تُعد حلًّا مثاليًّا، بالنظر إلى أن المبدأ الذي تقوم عليه هذه السنة يعتمد على إضافة 24 ساعة كاملة كل 4 سنوات؛ مما يعني بالتالي أن السنة التقويمية تتجاوز السنة الشمسية بمقدار 11 دقيقة و14 ثانية.



وينتج عن تراكم هذه المدة الزمنية يوم إضافي جديد بعد 128 سنة تقويمية إلى جانب 29 فبراير، ولهذا يقع إلغاء السنة الكبيسة مرة واحدة كل 400 عام؛ وهو ما يساعد على تقليص الفارق الزمني بمقدار نصف دقيقة لصالح السنة التقويمية؛ مما يعني أن السنة الشمسية ستتأخر عن السنة التقويمية بمقدار يوم كامل بعد 3300 سنة.



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