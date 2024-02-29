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الأمن: القبض على مطلوب خطر ممن جرى نشر صورهم وتعميمها لارتباطه بعصابات للاتجار بالمخدرات

2/29/2024 5:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّات أمنيّة خاصة نفّذت مساء الأمس مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين ( ممن جرى نشر صورهم وتعميمها ) لارتباطهم بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت القبض عليه .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب ( عبد الكريم سليمان صغير الغياث ) والمطلوب ب 9 طلبات بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاق عيارات نارية .
وأشار إلى أنّ التحقيقات والعمل مستمر لجمع المعلومات عن باقي الأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم .




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