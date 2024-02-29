استقرار اسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، في وقت يحجم فيه المتعاملون عن اتخاذ أي مواقف جديدة قبيل نشر بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تقدم المزيد من المؤشرات عن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.42 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2045.00 دولارا.
ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية على أساس شهري حتى الآن، بعد أن سجلت انخفاضا 1.2% في يناير.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي اليوم.
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