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استقرار اسعار الذهب عالمياً

2/29/2024 5:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، في وقت يحجم فيه المتعاملون عن اتخاذ أي مواقف جديدة قبيل نشر بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تقدم المزيد من المؤشرات عن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.42 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2045.00 دولارا.
ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية على أساس شهري حتى الآن، بعد أن سجلت انخفاضا 1.2% في يناير.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي اليوم.













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