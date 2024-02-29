Thursday, 29 February 2024 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين عام سلطة المياه وممثل السفارة الألمانية يطلقان فعاليات مسابقة مهارات المياه

2/29/2024 5:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري فعاليات مسابقة مهارات المياه الثالثة، بحضور مستشار تطوير في السفارة الألمانية ماريوس رو، ومنسق مشاريع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تريفور سيرج.

و بين المهندس الدويري أن مركز تدريب المياه يقوم بتنفيذ مختلف البرامج التدريبية سواء الإدارية أو الفنية واستخدام الوسائل والمعدات التقنية الحديثة بما فيها أجهزة المحاكاة الرقمية، وكذلك الاسهام بالنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع وشركات المياه من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة واكسابهم مهرات الإدارة الكفوءة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد وتعزيز روح التنافسية ورفع معايير الجودة.


وزاد أن المركز سيعمل على تنفيذ برامج تدريبية لعدد من الفنيين والاداريين العاملين خاصة شركات المياه وكذلك من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز المعرفة والمهارة لديهم وخلق قدرات فنية قادرة على التعامل مع التحديات المائية ونقلها الى دول الجوار بما يضمن خلق قدرات قادرة على التعامل مع تحديات المياه من خلال التأهيل العلمي والعملي وبث روح التنافس من خلال التطوير الذاتي ليصل الى المستوى الإقليمي والعالمي من المعرفة والمهارة.


وأعرب أمين عام سلطة المياه عن شكره للحكومة الألمانية ممثلة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و (GIZ) لدعمهم لهذا المركز، مؤكدا أن التعاون الأردني الألماني في تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية يعد أنموذجا للتعاون الفاعل خاصة في مواجهة التحديات المائية .


من ناحيته أشاد رو بالتعاون المشترك بين الأردن وألمانيا في مجال دعم واستدامة قطاع المياه من خلال مشاريع تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والصرف الصحي وتطوير كفاءة العاملين في القطاع سواء في المركز أو شركات المياه مؤكدا على استمرار دعم الحكومة الألمانية لبرامج التدريب التي ينفذها المركز.

MENAFN29022024000208011052ID1107916039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث