الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال تعمّد ارتكاب مجزرة مروعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الإعلام الحكومي بغزة إن أكثر من 70 شهيدا و250 جريحا في مجزرة مروعة جنوب غرب مدينة غزة.



وأضاف أن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار، في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع.



وتابع " الاحتلال كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات لكنه قتلهم بدم بارد."



ناشد العالم والدول العربية والإسلامية التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.



وختم "نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية عن هذه المجزرة المروعة."

