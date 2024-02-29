الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال تعمّد ارتكاب مجزرة مروعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الإعلام الحكومي بغزة إن أكثر من 70 شهيدا و250 جريحا في مجزرة مروعة جنوب غرب مدينة غزة.
وأضاف أن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار، في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع.
وتابع " الاحتلال كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات لكنه قتلهم بدم بارد."
ناشد العالم والدول العربية والإسلامية التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وختم "نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية عن هذه المجزرة المروعة."
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