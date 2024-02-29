حماس: مجزرة اليوم تأتي في إطار حرب التجويع والتهجير ضد الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المجزرة البشعة في غزة وغير المسبوقة في تاريخ جرائم الحروب تأتي في إطار حرب التجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني .
ودعت الحركة الجامعة العربية ومجلس الأمن للانعقاد فورا وإلزام الكيان المجرم بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي.
كما دعت الدول العربية بشكل خاص إلى الخروج عن مربع الصمت تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة صهيونية.
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