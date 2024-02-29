Thursday, 29 February 2024 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس: مجزرة اليوم تأتي في إطار حرب التجويع والتهجير ضد الفلسطينيين

2/29/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المجزرة البشعة في غزة وغير المسبوقة في تاريخ جرائم الحروب تأتي في إطار حرب التجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني .


ودعت الحركة الجامعة العربية ومجلس الأمن للانعقاد فورا وإلزام الكيان المجرم بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي.


كما دعت الدول العربية بشكل خاص إلى الخروج عن مربع الصمت تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة صهيونية.


MENAFN29022024000208011052ID1107916036

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث