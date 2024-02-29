مفوض أممي: نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برفح

MENAFN - Al Wakeel News)قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح".



واضاف "كل سكان قطاع غزة شُرّدوا ونزحوا قسريا بسبب الهجمات الإسرائيلية ، يجب وقف إطلاق النار بشكل نهائي في غزة وإطلاق سراح "الرهائن" " .



واشار بأن 9 آلاف معتقل فلسطيني موجودون في السجون الإسرائيلية.