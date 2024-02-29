مفوض أممي: نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برفح

مفوض أممي: نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برفح
التاريخ
2/29/2024 5:08:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح".
واضاف "كل سكان قطاع غزة شُرّدوا ونزحوا قسريا بسبب الهجمات الإسرائيلية ، يجب وقف إطلاق النار بشكل نهائي في غزة وإطلاق سراح "الرهائن" " .
واشار بأن 9 آلاف معتقل فلسطيني موجودون في السجون الإسرائيلية.
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