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يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قرية أم صيحون بلواء البترا غدا

2/29/2024 5:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنظم حملة البر والإحسان التابعة للصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية (جهد)، ضمن برنامج لمسة شفاء، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا في منطقة أم صيحون بلواء البترا.


وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس إن اليوم الطبي يأتي بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بناء على دراسة واقع الخدمات الصحية في المنطقة، واحتياجات أبنائها لخدمات طبية متخصصة في مختلف الاختصاصات.


والفعاليات التي تبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحا في مدرسة البترا الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية في قرية أم صيحون، وتستمر حتى الساعة الثالثة ظهرا، تتضمن تقديم خدمات طبية من خلال 11 عيادة اختصاص رئيسة، تشمل الباطنية، القلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الروماتيزم والمفاصل، النسائية، والأسنان عبر العيادة المتنقلة للحملة.


كما تتضمن الفعاليات إجراء فحوصات الضغط والسكري للمراجعين، والفحص والكشف السريري للمرضى، وتقديم الاستشارات الطبية، وصرف العلاجات المجانية اللازمة، بمشاركة متطوعي الفريق الطبي الميداني للحملة من أطباء الاختصاص والصيادلة والفنيين والتمريض، بالإضافة إلى مركز الشامي للعيون.


كما ستجري خلال الفعاليات معاينة بعض الحالات المرضية لإجراء التدخلات الجراحية المجانية اللازمة ضمن شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص.

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