بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من منتظر وطن (تقرير إخباري)

طهرن - 29 - 2 (كونا) -- بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة وهو هيئة دستورية مهمتها تعيين وعزل المرشد الأعلى في إيران في حال فقد القدرة على القيام بمسؤولياته أو فقد أحد شروط القيادة وكذلك الاشراف على أدائه.

ودخلت فترة الصمت الانتخابي استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية الإيرانية في دورتها ال12 وذلك قبل يوم واحد من موعد انطلاقها غدا الجمعة في نحو 60 ألف مركز للاقتراع موزعة في أنحاء إيران.

وكثف المرشحون في الساعات الأخيرة من سريان الصمت الانتخابي حملاتهم الدعائية عبر عقد اللقاءات والتجمعات الشعبية والظهور عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي لإقناع الناخبين ببرامجهم المستقبلية.

ويتمتع أكثر من 60 مليون شخص بحق الانتخاب والتصويت لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم 290 نائبا لدورة تشريعية جديدة مدتها أربعة أعوام.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين على أن تغلق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وتستغرق عملية التصويت وفقا للدستور الإيراني 10 ساعات إلا أنه يحق لوزير الداخلية التي تنظم وزارته الانتخابات تمديد هذه الفترة بعد تسلمه طلبا من قبل المحافظين.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح 88 بالمئة منهم من الرجال و12 بالمئة من النساء في الانتخابات التشريعية حيث سيتنافس كل 52 مرشحا على مقعد برلماني واحد.

وتلزم المادة 28 من قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في إيران المتقدمين بطلبات الترشح عدة شروط منها الاعتقاد والالتزام العملي بالإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام بالدستور وولاية الفقيه.

كما يشترط القانون على من يتقدم بطلب الترشح أن تكون اعمارهم بين 30 الى 75 عاما ويحملون شهادة الماجستير كحد أدنى وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وعلى صعيد التنافس الانتخابي فقد أتفق ائتلاف (شورى قوى الثورة الإسلامية) و(جبهة الصمود) وهي من الاحزاب الأصولية المحافظة على خوض الانتخابات بقائمة موحدة بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمدباقر قاليباف.

كما سيخوض الانتخابات ائتلاف (شورى الوحدة) الأصولي الذي يتصدر قائمته الانتخابية في طهران وزير الخارجية الأسبق منوجهر متكي.

وسينحصر التنافس الحقيقي على المعسكر الأصولي المحافظ المدعوم بالعديد من الأسماء المعروفة لدى الشارع سواء كانوا على رأس قوائمهم الانتخابية أو القيادات الخلفية التي تدعمها ما يرجح كفتهم أمام بقية المرشحين.

وفي المقابل أعلنت (جبهة الإصلاحات) التي تضم تحت مظلتها معظم الأحزاب الإصلاحية عدم طرحها أي قائمة انتخابية في العاصمة طهران في حين قررت بعض الأحزاب الإصلاحية الأخرى دخول غمار الانتخابات.

ومن هذه الأحزاب (الثقة الوطنية) الذي يتزعمه الياس حضرتي وحزب (السيادة الشعبية) بزعامة مصطفى كواكبيان وحزب (نداء الإيرانيين) الناشئ الذي يضم مجموعة من الكوادر الشابة في التيار الإصلاحي.

وتشارك تيارات مدعومة من الرئيس السابق حسن روحاني بالانتخابات تحت مظلة حزب (الاعتدال والتنمية) بزعامة مساعده لشؤون التخطيط والميزانية محمدباقر نوبخت إلى جانب حزب (كوادر البناء) التكنوقراطي المحسوب على الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

بدوره حث المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أمس الاربعاء خلال استقباله حشدا من المواطنين على المشاركة "الفاعلة في الانتخابات" مؤكدا أنه "إذا كانت الانتخابات ضعيفة فالجميع سيتضرر ولن يستفيد أحد منها".

وأشار خامنئي إلى "عدم مبالاة" البعض في الداخل بالنسبة للانتخابات قائلا "أنا لا أتهم أحدا لكنني أذكر الجميع بأنه علينا أن ننظر إلى الانتخابات من منطلق المصالح الوطنية وليس من منظور فئوي وحزبي".

وعلى صعيد التوقعات بشأن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية فقد أظهر استطلاع رأي أجراه مركز آراء الطلاب الإيرانيين (إيسبا) أن نحو 41 بالمئة من المواطنين سيشاركون في الانتخابات.

وفي سياق متصل ستجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية انتخابات مجلس خبراء القيادة لاختيار 88 عضوا جديدا لدورة مدتها ثماني سنوات من بين 144 مرشحا من أبرزهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي.

ويتولى مجلس خبراء القيادة وهو هيئة دستورية مهمة تعيين وعزل المرشد الأعلى في إيران في حال فقد القدرة على القيام بمسؤولياته أو فقد أحد شروط القيادة وكذلك الاشراف على أدائه.

وحسب المادة 11 من الفصل الرابع من قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة فان المترشح يجب ان تتوفر لديه شروط منها بلوغه مرحلة الاجتهاد في الفقه بحيث يكون قادرا على استنباط بعض القضايا الفقهية وأن يتمكن من تحديد الولي الفقيه الذي تتوفر لديه شروط القيادة.

كما ينبغي على المرشح أن يكون ملما بالسياسة والقضايا الاجتماعية ومؤمنا بالنظام وولاية الفقيه والدستور وأن يكون موضع ثقة وسلامة أخلاقية ومالية وأن يعرف بالتدين وألا يكون ممن لديهم سوابق سياسية واجتماعية سيئة.

ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب نصفهم من النساء التصويت في هذه الدورة من الانتخابات بينهم نحو 3ر3 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانوني للاقتراع.

وتجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في 59 ألف مركز اقتراع موزعة في 31 محافظة 35 ألف منها في المدن و24 ألف في القرى والريف. (النهاية) م و / ط م ا