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السعودية وفرنسا تشددان على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في غزة

2/29/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 2 (كونا) -- شددت السعودية وفرنسا على "الحاجة الملحة" للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتيح حماية المدنيين ودخول المساعدات الطارئة.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الخميس ان ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال البيان ان الجانبين شددا على "الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة يضمن حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة على نطاق واسع وإطلاق سراح جميع الأسرى بما في ذلك ثلاثة من المواطنين الفرنسيين".
وجدد ماكرون معارضة فرنسا الصارمة لهجوم يتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لشنه على رفح مؤكدا أنه "لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية".
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية قال ماكرون إن "فرنسا في حالة تأهب كامل وتواصل مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".
وأعرب عن استعداد فرنسا للعمل إلى جانب السعودية "لوقف انتشار الصراع في المنطقة والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية تطبيق حل الدولتين بما يتضمن إقامة دولة فلسطينية استجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين.
ومن ناحية أخرى قال البيان إن الجانبين ناقشا الوضع الإقليمي حيث شدد ماكرون على ضرورة وقف التصعيد في لبنان والبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالعلاقة الثنائية الفرنسية السعودية رحب الزعيمان بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وتعميق التعاون الثنائي.
وبحث ماكرون وولي العهد السعودي المجالات التي تتيح تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومنها مجالات الدفاع والطاقة والثقافة.
وأشاد الرئيس الفرنسي بمزايا مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا معتبرا أن "إقامته أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء تزايد عدم الاستقرار في البحر الأحمر". (النهاية)

م ع / ط م ا



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