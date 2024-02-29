استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق (نابلس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 29 -2 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس شرق مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الشاب بشار حنني استشهد في بلدة (بيت فوريك) شرق (نابلس) بعد ان اصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن ونقل على اثر ذلك الى المستشفى ليرتقي شهيدا.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودارت مواجهات استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة. (النهاية)
ن ق / ط م ا
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