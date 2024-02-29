الرئيس الفلبيني: نحن على خط المواجهة في النزاعات البحرية ولن نتنازل عن سيادة أراضينا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كولالمبور - 29 - 2 (كونا) -- قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الخميس إن بلاده على "خط المواجهة" في النزاعات البحرية ضمن معركة من أجل السلام الإقليمي مؤكدا بأنه لن يتنازل عن بوصة مربعة واحدة من سيادة أراضيه.
وذكر ماركوس في كلمته أمام البرلمان الأسترالي نقلته وسائل إعلام استرالية وفلبينية أن "الفلبين تجد نفسها الآن على خط المواجهة ضد الأعمال التي تقوض السلام والاستقرار الإقليمي " متعهدا بالحزم في سعيه للحصول على الدعم في النزاعات البحرية مع الصين.
وأضاف "لن أسمح لأية محاولة من جانب أي قوة أجنبية للاستيلاء ولو على بوصة مربعة واحدة من أراضينا السيادية" مضيفا إن التحديات التي نواجهها قد تكون هائلة ولكن تصميمنا هائل بنفس القدر ولن نستسلم.
واوضح ماركوس أن "حماية بحر الصين الجنوبي باعتباره شريانا عالميا حاسما أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام الإقليمي واصفا نشر السفن الحربية الصينية بأنه تطور جديد و"مثير للقلق".
ووقع الرئيس الفلبيني خلال زيارته إلى أستراليا أمس الأربعاء مع نظيره الاسترالي أنتوني ألبانيز على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون البحري وحماية البيئة البحرية والتوعية بالمجال البحري فضلا عن دعم القانون الدولي.
كما وقعت الفلبين وأستراليا اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا السيبرانية والتكنولوجيا الحيوية والتعاون في قوانين وسياسات المنافسة.
وكان خفر السواحل الفلبيني قد رصد هذا الأسبوع سفنا تابعة للبحرية الصينية حول منطقة (سكاربورو شول) وهي منطقة تستولي عليها الصين منذ عام 2012 في حادثة تكررت خلال الأشهر القليلة الماضية وشهدت مواجهات وتوترات بين البلدين.(النهاية) ع ا ب / ش م ع
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