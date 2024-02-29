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الرئيس الفلبيني: نحن على خط المواجهة في النزاعات البحرية ولن نتنازل عن سيادة أراضينا

2/29/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كولالمبور - 29 - 2 (كونا) -- قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الخميس إن بلاده على "خط المواجهة" في النزاعات البحرية ضمن معركة من أجل السلام الإقليمي مؤكدا بأنه لن يتنازل عن بوصة مربعة واحدة من سيادة أراضيه.
وذكر ماركوس في كلمته أمام البرلمان الأسترالي نقلته وسائل إعلام استرالية وفلبينية أن "الفلبين تجد نفسها الآن على خط المواجهة ضد الأعمال التي تقوض السلام والاستقرار الإقليمي " متعهدا بالحزم في سعيه للحصول على الدعم في النزاعات البحرية مع الصين.
وأضاف "لن أسمح لأية محاولة من جانب أي قوة أجنبية للاستيلاء ولو على بوصة مربعة واحدة من أراضينا السيادية" مضيفا إن التحديات التي نواجهها قد تكون هائلة ولكن تصميمنا هائل بنفس القدر ولن نستسلم.
واوضح ماركوس أن "حماية بحر الصين الجنوبي باعتباره شريانا عالميا حاسما أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام الإقليمي واصفا نشر السفن الحربية الصينية بأنه تطور جديد و"مثير للقلق".
ووقع الرئيس الفلبيني خلال زيارته إلى أستراليا أمس الأربعاء مع نظيره الاسترالي أنتوني ألبانيز على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون البحري وحماية البيئة البحرية والتوعية بالمجال البحري فضلا عن دعم القانون الدولي.
كما وقعت الفلبين وأستراليا اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا السيبرانية والتكنولوجيا الحيوية والتعاون في قوانين وسياسات المنافسة.
وكان خفر السواحل الفلبيني قد رصد هذا الأسبوع سفنا تابعة للبحرية الصينية حول منطقة (سكاربورو شول) وهي منطقة تستولي عليها الصين منذ عام 2012 في حادثة تكررت خلال الأشهر القليلة الماضية وشهدت مواجهات وتوترات بين البلدين.(النهاية) ع ا ب / ش م ع

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