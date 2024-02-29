سمو أمير البلاد يهنئ رئيس هنغاريا المنتخب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة تاماش شويوك الرئيس المنتخب لهنغاريا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لهنغاريا الصديقة.
متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور و النماء.(النهاية) ل ف
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