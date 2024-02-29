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سمو أمير البلاد يهنئ رئيس هنغاريا المنتخب

2/29/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة تاماش شويوك الرئيس المنتخب لهنغاريا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لهنغاريا الصديقة.
متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور و النماء.(النهاية) ل ف

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