سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس هنغاريا المنتخب

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس هنغاريا المنتخب
التاريخ
2/29/2024 4:34:59 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- بعث سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة تاماش شويوك الرئيس المنتخب لهنغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابة رئيسا لهنغاريا الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق و السداد.(النهاية) ل ف
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