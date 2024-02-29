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(الأرصاد): طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

2/29/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع بشكل عام معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وأضاف القراوي أن طقس نهار اليوم مائل للبرودة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و 42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 19 و21 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وتوقع أن يكون طقس الليلة باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 والبحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا سيكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و9 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت سيكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و 24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بي 1 و4 أقدام.
وأشار إلى أن طقس السبت ليلا سيكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة للضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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