الجزائر.. انطلاق قمة (منتدى الدول المصدرة للغاز) لبحث استقرار الأسواق العالمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 29 ـ 2 (كونا) -- تنطلق في الجزائر اليوم الخميس أعمال الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات (منتدى الدول المصدرة للغاز) حيث ستبحث أوجه التعاون المشترك بين الدول الرئيسة المنتجة بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية.
وسيركز المشاركون في قمة المنتدى التي تستمر ثلاثة أيام على دراسة ملفات التعاون ووضع التصورات اللازمة لمواجهة التحديات أمام الطلب على مصدر الطاقة النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذه المناسبة أكدت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان صحفي أهمية القمة في إيجاد آليات للتعاون تضمن أمن الطاقة العالمي أخذا في الاعتبار أن أعضاء المنتدى الدائمين وعددهم 12 يشكلون معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة.
وذكرت أن القمة ستبحث سبل تأمين العرض والطلب وخدمة المصلحة المشتركة عبر إبرام عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
وأوضحت الوزارة أن القمة ستبحث أيضا كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال بين مصادر الطاقة.
وأشارت إلى أن المشاركين سيركزون على تعزيز أطر العمل الضرورية لحماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات ووضع الأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها.
وعلى صعيد متصل قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في تصريح صحفي إن القمة ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز لا سيما في إدارة العرض والطلب.
وأضاف أن القمة تعقد وسط ظروف ومتغيرات مهمة على المستويين الإقليمي والدولي منها المتغيرات والأزمات في أوروبا والشرق الأوسط والتحديات التي فرضتها أزمة (كوفيد - 19) وكيفية التكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ إزاء خفض انبعاثات الغاز الدفيئة والحد من اتسمعال الطاقة الأحفورية.
وأكد أهمية دور الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي وضرورة عقد مناقشات مفصلة تعدم التعاون بين الدول المصدرة لضمان نجاح الانتقال إلى مصادر نظيفة للطاقة مستقبلا.
وعن دور (منتدى الدول المصدرة للغاز) أشار عرقاب إلى أن المنتدى هو منظمة حكومية دولية يعمل على رسم مستقبل الطاقة ويعتبر منصة للتعاون والحوار ودعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء في المحافظة على مواردها من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أنه ومن هذا المنطلق يتلقى المنتدى باستمرار طلبات الانضمام إلى عضويته من قبل دول منتجة للغاز الطبيعي بهدف الحصول على صفة (مراقب) فيما تتقدم دول أخرى بطلبات للحصول على العضوية الكاملة في المنتدى نظرا للمزايا التي يوفرها للأعضاء.
ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تأسس في طهران عام 2001 ويتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له ويهدف بشكل رئيس إلى حماية مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي والدفاع عنها.
وتعتبر دوله الأعضاء أهم الدول المصدرة للغاز في العالم إذ تشكل معا ما نسبته 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق ونحو 47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما هي (الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا) وسبعة أعضاء مراقبين هي (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو).(النهاية)
م ر / م ج ب
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