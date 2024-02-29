Thursday, 29 February 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر.. انطلاق قمة (منتدى الدول المصدرة للغاز) لبحث استقرار الأسواق العالمية

2/29/2024 4:34:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 29 ـ 2 (كونا) -- تنطلق في الجزائر اليوم الخميس أعمال الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات (منتدى الدول المصدرة للغاز) حيث ستبحث أوجه التعاون المشترك بين الدول الرئيسة المنتجة بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية.
وسيركز المشاركون في قمة المنتدى التي تستمر ثلاثة أيام على دراسة ملفات التعاون ووضع التصورات اللازمة لمواجهة التحديات أمام الطلب على مصدر الطاقة النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذه المناسبة أكدت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان صحفي أهمية القمة في إيجاد آليات للتعاون تضمن أمن الطاقة العالمي أخذا في الاعتبار أن أعضاء المنتدى الدائمين وعددهم 12 يشكلون معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة.
وذكرت أن القمة ستبحث سبل تأمين العرض والطلب وخدمة المصلحة المشتركة عبر إبرام عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
وأوضحت الوزارة أن القمة ستبحث أيضا كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال بين مصادر الطاقة.
وأشارت إلى أن المشاركين سيركزون على تعزيز أطر العمل الضرورية لحماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات ووضع الأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها.
وعلى صعيد متصل قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في تصريح صحفي إن القمة ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز لا سيما في إدارة العرض والطلب.
وأضاف أن القمة تعقد وسط ظروف ومتغيرات مهمة على المستويين الإقليمي والدولي منها المتغيرات والأزمات في أوروبا والشرق الأوسط والتحديات التي فرضتها أزمة (كوفيد - 19) وكيفية التكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ إزاء خفض انبعاثات الغاز الدفيئة والحد من اتسمعال الطاقة الأحفورية.
وأكد أهمية دور الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي وضرورة عقد مناقشات مفصلة تعدم التعاون بين الدول المصدرة لضمان نجاح الانتقال إلى مصادر نظيفة للطاقة مستقبلا.
وعن دور (منتدى الدول المصدرة للغاز) أشار عرقاب إلى أن المنتدى هو منظمة حكومية دولية يعمل على رسم مستقبل الطاقة ويعتبر منصة للتعاون والحوار ودعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء في المحافظة على مواردها من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أنه ومن هذا المنطلق يتلقى المنتدى باستمرار طلبات الانضمام إلى عضويته من قبل دول منتجة للغاز الطبيعي بهدف الحصول على صفة (مراقب) فيما تتقدم دول أخرى بطلبات للحصول على العضوية الكاملة في المنتدى نظرا للمزايا التي يوفرها للأعضاء.
ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تأسس في طهران عام 2001 ويتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له ويهدف بشكل رئيس إلى حماية مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي والدفاع عنها.
وتعتبر دوله الأعضاء أهم الدول المصدرة للغاز في العالم إذ تشكل معا ما نسبته 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق ونحو 47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما هي (الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا) وسبعة أعضاء مراقبين هي (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو).(النهاية)

م ر / م ج ب



MENAFN29022024000071011013ID1107915867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث