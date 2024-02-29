إيران تعلن وضع القمر الاصطناعي في مدار الأرض

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 2 (كونا) -- أعلنت إيران نجاح وضع القمر الاصطناعي (بارس1) في مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض بعد اطلاقه من قاعدة (فستوشيني) الروسية اليوم الخميس.
وقال التلفزيون الحكومي الإيراني انه "تم اطلاق القمر الاصطناعي (بارس1) بواسطة حامل الأقمار الصناعية (سايوز) من قاعدة (فستوتشيني) الروسية" مبينا ان القمر الاصطناعي يزن 134 كيلوغراما وهو محلي الصنع.
وأضاف أن القمر من الأقمار الاصطناعية للأبحاث والقياس والإستشراف ويستخدم لغرض التصوير التطبيقي وتطوير واختبار التقنيات اللأزمة للاقمار الاصطناعية الاستشرافية المحلية.
ويحتوي قمر (بارس1) على ثلاث كاميرات تصوير ويلتقط المعلومات من المصادر الارضية في ثلاثة نطاقات مرئية وتحت الحمراء للامواج القصيرة وتحت الحمراء الحرارية.
وكانت ايران أعلنت في يناير الماضي عن إطلاق القمر الاصطناعي (ثريا) إلى الفضاء ووضعه بنجاح في مدار يبعد 750 كيلومترا عن سطح الأرض.
كما أطلقت إيران في 28 يناير الماضي ولأول مرة ثلاثة أقمار اصطناعية للأبحاث دفعة واحدة إلى الفضاء ووضعتها في مدار الأرض بواسطة صاروخ (سيمرغ) الحامل للأقمار الاصطناعية. (النهاية)
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