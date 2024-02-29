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إيران تعلن وضع القمر الاصطناعي في مدار الأرض

2/29/2024 4:34:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 2 (كونا) -- أعلنت إيران نجاح وضع القمر الاصطناعي (بارس1) في مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض بعد اطلاقه من قاعدة (فستوشيني) الروسية اليوم الخميس.
وقال التلفزيون الحكومي الإيراني انه "تم اطلاق القمر الاصطناعي (بارس1) بواسطة حامل الأقمار الصناعية (سايوز) من قاعدة (فستوتشيني) الروسية" مبينا ان القمر الاصطناعي يزن 134 كيلوغراما وهو محلي الصنع.
وأضاف أن القمر من الأقمار الاصطناعية للأبحاث والقياس والإستشراف ويستخدم لغرض التصوير التطبيقي وتطوير واختبار التقنيات اللأزمة للاقمار الاصطناعية الاستشرافية المحلية.
ويحتوي قمر (بارس1) على ثلاث كاميرات تصوير ويلتقط المعلومات من المصادر الارضية في ثلاثة نطاقات مرئية وتحت الحمراء للامواج القصيرة وتحت الحمراء الحرارية.
وكانت ايران أعلنت في يناير الماضي عن إطلاق القمر الاصطناعي (ثريا) إلى الفضاء ووضعه بنجاح في مدار يبعد 750 كيلومترا عن سطح الأرض.
كما أطلقت إيران في 28 يناير الماضي ولأول مرة ثلاثة أقمار اصطناعية للأبحاث دفعة واحدة إلى الفضاء ووضعتها في مدار الأرض بواسطة صاروخ (سيمرغ) الحامل للأقمار الاصطناعية. (النهاية)

م و / ف س




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