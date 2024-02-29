مشاركة قياسية في الجولة الثانية من دوري الجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- انطلقت اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف للموسم الحالي 2024، في ملعب نادي واحة آيلة بمدينة العقبة.

وتحظى البطولة بمشاركة قياسية لنحو 62 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار، حيث يخوض اللاعبون المشاركون عن فئة "الإيليت" اليوم، منافسة قوية لتوجيه ضربات دقيقة تجاه "الحفر"، بحثا عن خطف الصدارة، والتي كانت من نصيب اللاعب محمد الرواشدة في الجولة الأولى من الدوري، متفوقا على اللاعبين سالم العبداللات، وياسمين ظاهر.

وتشهد الجولة الثانية من الدوري مشاركة خارجية للمرة الأولى بوجود اللبناني رشيد عقل.

وتختتم منافسات البطولة بعد غد السبت الذي يشهد أيضا انطلاقة دوري الفرق.

وقالت أمينة سر اتحاد الجولف مجد نجادا "كانت بداية الموسم مثالية من خلال المنافسة القوية التي شهدتها منافسات الجولة الأولى، ونراهن في اتحاد الجولف على أهمية الحافز التصنيفي ودوره في تحفيز اللاعبين لرفع المستوى العام لبطولة الدوري"، مشيرة إلى إنجاز جميع الترتيبات لضمان سير البطولة بطريقة مثالية.

--(بترا)

خ خ/أ م

29/02/2024 12:21:54

