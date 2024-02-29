مشاركة قياسية في الجولة الثانية من دوري الجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- انطلقت اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف للموسم الحالي 2024، في ملعب نادي واحة آيلة بمدينة العقبة.
وتحظى البطولة بمشاركة قياسية لنحو 62 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار، حيث يخوض اللاعبون المشاركون عن فئة "الإيليت" اليوم، منافسة قوية لتوجيه ضربات دقيقة تجاه "الحفر"، بحثا عن خطف الصدارة، والتي كانت من نصيب اللاعب محمد الرواشدة في الجولة الأولى من الدوري، متفوقا على اللاعبين سالم العبداللات، وياسمين ظاهر.
وتشهد الجولة الثانية من الدوري مشاركة خارجية للمرة الأولى بوجود اللبناني رشيد عقل.
وتختتم منافسات البطولة بعد غد السبت الذي يشهد أيضا انطلاقة دوري الفرق.
وقالت أمينة سر اتحاد الجولف مجد نجادا "كانت بداية الموسم مثالية من خلال المنافسة القوية التي شهدتها منافسات الجولة الأولى، ونراهن في اتحاد الجولف على أهمية الحافز التصنيفي ودوره في تحفيز اللاعبين لرفع المستوى العام لبطولة الدوري"، مشيرة إلى إنجاز جميع الترتيبات لضمان سير البطولة بطريقة مثالية.
--(بترا)
خ خ/أ م
29/02/2024 12:21:54
MENAFN29022024000117011021ID1107915865
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.