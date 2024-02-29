2520 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2520 طنا، منها 1875 طن خضار، و466 طن فواكه، و 178طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25-35 قرشا، والبصل الناشف 25-35 قرشا، والثوم 300-500 قرش، والبطاطا 20-35 قرشا، والبندورة 7-15 قرشا، والجزر 30-40 قرشا، والخيار 50-70 قرشا، والزهرة 8-20 قرشا، والليمون 30-40 قرشا، والموز البلدي 50-85 قرشا.

-- (بترا)

رح/أ م/ب ط

29/02/2024 12:21:43

