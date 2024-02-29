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الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية فشل وقف الإبادة الجماعية بغزة

2/29/2024 4:34:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 شباط (بترا) - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني واستمرارها يعكس فشلا أخلاقيا وقانونيا للنظام العالمي وللدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان.
وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله المتواصل في وقف إبادة شعب فلسطين وتهجيره في غزة.
وأضافت الوزارة أنه آن الأوان لصحوة دولية حقيقية تجبر إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها ووضع حد لاختطافها المباشر لإرادة السلام الدولية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية لشرعياته ومؤسساته وللقانون الدولي نفسه.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
29/02/2024 12:13:07

MENAFN29022024000117011021ID1107915863

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