الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية فشل وقف الإبادة الجماعية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 شباط (بترا) - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني واستمرارها يعكس فشلا أخلاقيا وقانونيا للنظام العالمي وللدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان.
وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله المتواصل في وقف إبادة شعب فلسطين وتهجيره في غزة.
وأضافت الوزارة أنه آن الأوان لصحوة دولية حقيقية تجبر إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها ووضع حد لاختطافها المباشر لإرادة السلام الدولية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية لشرعياته ومؤسساته وللقانون الدولي نفسه.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
29/02/2024 12:13:07
MENAFN29022024000117011021ID1107915863
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