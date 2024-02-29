استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 شباط (بترا) - استشهد صباح اليوم الخميس، مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد إبراهيم محاميد، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، قبل 5 أشهر.
من جانب آخر، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلا وبركسين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.
وقال أمين سر فتح في الديوك التحتا عصام سمرات في بيان، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت القرية، وهدمت منزلا من طابقين في برقة برام الله، وبركسين، بالإضافة إلى أسوار محيطة بأراضي مواطن مقدسي، وسط استنفار للجنود، ومنع المواطنين والصحفيين من الاقتراب من منطقة الهدم.
كما هاجم مستوطنون متطرفون تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.
وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين المسلحين اقتحمت تجمع عرب المليحات من الجهة الغربية، ورشقت بالحجارة مساكن المواطنين، ما أدى إلى إثارة حالة من الرعب لدى الأطفال والنساء.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
29/02/2024 12:11:21
MENAFN29022024000117011021ID1107915862
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