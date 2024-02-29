استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 شباط (بترا) - استشهد صباح اليوم الخميس، مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد إبراهيم محاميد، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، قبل 5 أشهر.

من جانب آخر، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلا وبركسين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وقال أمين سر فتح في الديوك التحتا عصام سمرات في بيان، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت القرية، وهدمت منزلا من طابقين في برقة برام الله، وبركسين، بالإضافة إلى أسوار محيطة بأراضي مواطن مقدسي، وسط استنفار للجنود، ومنع المواطنين والصحفيين من الاقتراب من منطقة الهدم.

كما هاجم مستوطنون متطرفون تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين المسلحين اقتحمت تجمع عرب المليحات من الجهة الغربية، ورشقت بالحجارة مساكن المواطنين، ما أدى إلى إثارة حالة من الرعب لدى الأطفال والنساء.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

29/02/2024 12:11:21

