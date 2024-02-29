شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن شهر شباط للموسم المطري الحالي شهد تراجعا في الأداء المطري في أغلب مناطق المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بما فيها الأغوار الجنوبية، والتي شهدت تحسنا في الأداء المطري خلال هذا الشهر، حيث تشكل مجاميع الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة خلال شهر شباط عادة بين 20 إلى 25 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

وأضاف آل خطاب في بيان الخميس، إنه وبالرغم من هذا التراجع فإن أداء الموسم المطري الحالي حتى نهاية شهر شباط يعد حول معدلاته العامة، وأعلى لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب مناطق المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والتي يعد الأداء المطري فيها ضعيفا ودون معدلاته العامة حتى هذا التاريخ، فيما حققت أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية والشمالية بما فيها الأغوار الشمالية معدلها الموسمي العام كاملا وتجاوزته في بعض الأجزاء منها.

وتشير السجلات المناخية للمواسم المطرية خلال 100 موسم مطري في مطار عمان المدني بأن الموسم المطري في المملكة ينتهي خلال الفترة 2 إلى 31 من شهر أيار وباحتمالية تصل 66 بالمئة، وإن نسبة ما تشكله مجموع الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة بعد نهاية شهر شباط وحتى نهاية الموسم المطري بشكل عام تتراوح بين 19 إلى 22 بالمئة من الموسم المطري العام.

وأفاد آل خطاب بأنه ومع نهاية شهر شباط الجاري للموسم الحالي، بلغ معدل كميات الأمطار والنسب التي تحققت من المعدل الموسمي العام في المناطق الشمالية 348.6 ملم ما نسبته 87 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وفي المناطق الوسطى الغربية نحو 319.0 ملم ما نسبته 77 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

أما المناطق الوسطى الشرقية فبلغت 114.5 ملم ما نسبته 92 بالمئة من المعدل الموسمي العام، والمناطق الشرقية بنسبة 71.8 ملم ما نسبته 77 بالمئة من المعدل الموسمي العام، والأغوار الشمالية بلغت نحو 415.5 ملم ما نسبته 107 بالمئة من المعدل الموسمي العام، والأغوار الوسطى بلغت 247.9 ملم ما نسبته 89 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

وفي الأغوار الجنوبية بلغت 52.4 ملم ما نسبته 72 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية الغربية بلغت نحو 106.7 ملم ما نسبته 45 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية بلغت 36.1 ملم ما نسبته 65 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

--(بترا)

م ح/ف ج

29/02/2024 11:43:24