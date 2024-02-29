يوم توعوي حول تنمية مهارات المرأة للعمل بالقطاع الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مقر بلدية لواء الموقر، يوما توعويا حول تنمية مهارات المرأة وتعزيز فرص وصولها للعمل بمؤسسات القطاع الخاص.

وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، أكد رئيس بلدية لواء الموقر عوض الجبور، حرص البلدية على تشجيع الاستثمارات الصناعية في اللواء، والتعاون مع غرف الصناعة لحل أية معيقات تواجه المستثمرين في المنطقة، للمساهمة بتوليد فرص عمل لأبناء اللواء.

بدورها، أشارت عضو مجلس إدارة الغرفة ديما سختيان، إلى أن الغرفة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي من خلال إطلاق برامج ودورات مخصصة للمرأة، لتطوير أعمالها وقدراتها، سواء كانت صاحبة عمل أو تعمل في الإدارة.

ودعت الشباب والشابات إلى الانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص دون انتظار الوظيفة العامة، لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتطوير، مبينة أن القطاع الصناعي في حاجة دائمة إلى الأيدي العاملة الوطنية للاستمرار بعملياته الإنتاجية.

من جانبها، أوضحت أخصائية المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة وشؤون القطاع الخاص في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليلى القاسم، أن الهيئة تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بالمملكة، كونه محركا رئيسيا وقوة إيجابية للأمور المتعلقة بتمكين المرأة وترقيتها بالعمل، من خلال المبادئ العالمية المعنية بتمكينها.

وأشارت إلى أن عدد الشركات الموقعة على هذه المبادئ في الأردن يبلغ 168 شركة، ما جعل المملكة في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الملتزمة بالمبادئ بالبلدان العربية.

وحسب البيان، جرى خلال اليوم التوعوي عرض قصص نجاح ومحادثات ملهمة وورش عمل للمهارات، حيث عرضت المديرة التنفيذية لمصنع "مهنة" أمينة مرعي، تجربتها في العمل الصناعي واستراتيجيات الدخول لسوق العمل وبناء القدرات.

بدورها أعطت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنصة (مالك) كرستين حدادين، نصائح حول بداية المشوار المهني، فيما قدمت رنا الحسن، تجربتها من خلال عملها كمديرة تطوير أعمال في شركة الطيبات لتصنيع المواد الغذائية، واستعرضت الشريكة المؤسسة في (خطوط الدوائر السبعة) دينا السعودي، محادثة ملهمة.

وحضر اليوم التوعوي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان مجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ورئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

29/02/2024 11:42:52