يوم توعوي حول تنمية مهارات المرأة للعمل بالقطاع الخاص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مقر بلدية لواء الموقر، يوما توعويا حول تنمية مهارات المرأة وتعزيز فرص وصولها للعمل بمؤسسات القطاع الخاص.
وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، أكد رئيس بلدية لواء الموقر عوض الجبور، حرص البلدية على تشجيع الاستثمارات الصناعية في اللواء، والتعاون مع غرف الصناعة لحل أية معيقات تواجه المستثمرين في المنطقة، للمساهمة بتوليد فرص عمل لأبناء اللواء.
بدورها، أشارت عضو مجلس إدارة الغرفة ديما سختيان، إلى أن الغرفة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي من خلال إطلاق برامج ودورات مخصصة للمرأة، لتطوير أعمالها وقدراتها، سواء كانت صاحبة عمل أو تعمل في الإدارة.
ودعت الشباب والشابات إلى الانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص دون انتظار الوظيفة العامة، لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتطوير، مبينة أن القطاع الصناعي في حاجة دائمة إلى الأيدي العاملة الوطنية للاستمرار بعملياته الإنتاجية.
من جانبها، أوضحت أخصائية المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة وشؤون القطاع الخاص في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليلى القاسم، أن الهيئة تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بالمملكة، كونه محركا رئيسيا وقوة إيجابية للأمور المتعلقة بتمكين المرأة وترقيتها بالعمل، من خلال المبادئ العالمية المعنية بتمكينها.
وأشارت إلى أن عدد الشركات الموقعة على هذه المبادئ في الأردن يبلغ 168 شركة، ما جعل المملكة في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الملتزمة بالمبادئ بالبلدان العربية.
وحسب البيان، جرى خلال اليوم التوعوي عرض قصص نجاح ومحادثات ملهمة وورش عمل للمهارات، حيث عرضت المديرة التنفيذية لمصنع "مهنة" أمينة مرعي، تجربتها في العمل الصناعي واستراتيجيات الدخول لسوق العمل وبناء القدرات.
بدورها أعطت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنصة (مالك) كرستين حدادين، نصائح حول بداية المشوار المهني، فيما قدمت رنا الحسن، تجربتها من خلال عملها كمديرة تطوير أعمال في شركة الطيبات لتصنيع المواد الغذائية، واستعرضت الشريكة المؤسسة في (خطوط الدوائر السبعة) دينا السعودي، محادثة ملهمة.
وحضر اليوم التوعوي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان مجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ورئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة.
-- (بترا)
س ص/أ م/ب ط
29/02/2024 11:42:52
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