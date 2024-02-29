الاوقاف تدعو مسجلين للحج استلام تصاريحهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة، المواطنين الذين سجلوا تسجيلا أوليا للحج لهذا العام من مواليد 1/7/1952، وحتى تاريخ 28/2/1953 لاستلام تصاريحهم خلال أربعة أيام فقط.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن تسليم التصاريح سيجري في مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، ومسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول في منطقة العبدلي اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، موضحا أن ساعات العمل اليومية لاستلام التصاريح تبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وأكدت دائرة الحج والعمرة أن صلاحية التصاريح بعد استلامها من قبل الراغبين بأداء فريضة الحج 3 أيام فقط، ما يتطلب منهم الإسراع في عملية التسجيل لدى شركات الحج والعمرة المعتمدة من قبل الدائرة.

--(بترا)

وهـ/ف ج

29/02/2024 11:31:49