استمرار أعمال التأهيل والتطوير لموقع مكاور الأثري في مأدبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مأدبا 29 شباط (بترا) - يشهد موقع مكاور والذي يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، أعمال تأهيل وتطوير لافتة لوضعه على الخارطة السياحية في المحافظة، نظرا لأهميته التاريخية والدينية فهو أحد مواقع الحج المسيحي المعتمدة من قبل الفاتيكان.

وحظي الموقع ومعلمه الشهير قلعة مكاور الأثرية العام الماضي، بزيارة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد، حيث دعا جلالته إلى العمل على تطوير الموقع وحمايته من أي اعتداء أو تخريب.

وبين رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب النائب مجدي اليعقوب، أن موقع مكاور حظي في الآونة الأخيرة بعناية فائقة وترويج سياحي بعدما عانى من الإهمال، وتم تجميل الموقع وتهيئة الخدمات الأساسية بالتعاون مع وزارة السياحة، ما جعله يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد الزوار بشكل غير مسبوق، كما تم تنفيذ عرض مسرحي غنائي يحكي قصة قطع رأس يوحنا المعمدان بجوار القلعة بحضور نحو 500 شخصية، عام 2022.

بدوره، بين مدير آثار محافظة مادبا عبد الله البواريد، أن أعمال التأهيل في الموقع تسير بشكل متسارع وفي مقدمتها إنارة القلعة لإضفاء الطابع الجمالي وحمايتها، وإعادة تأهيل السور الدفاعي لها، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم للأسوار وأعمال التوثيق للجدران.

وأضاف أن دائرة الآثار العامة عملت على إعادة تأهيل الكهوف الواقعة أسفل الموقع وإتمام أعمال الترميم وعمل مسار فرعي يؤدي إليها، والقيام بتركيب لوحات تفسيرية داخل الموقع توضح المعلومات التاريخية للمكان، وتم تركيب لوحات في مركز الزوار تحكي عن المجتمع المحلي وصناعة الغزل والنسيج في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء الأعمدة في القلعة من جديد والعمل على صيانتها، بعد تعرضها للتخريب في السنوات الماضية.

وتأتي شهرة قرية مكاور من وجود القلعة التاريخية التي تعود للفترة الرومانية، واكتشف فيها أقدم لوحة فسيفسائية في الأردن معروضة حاليا في الواجهة الأمامية لمدخل المتنزه الأثري في مأدبا، إضافة إلى العثور على بقايا حمام روماني أرضيته من الفسيفساء، وآثار كنيستين في وسط قرية مكاور.

-- (بترا)

ج ب/أ م/ب ط

29/02/2024 11:18:49