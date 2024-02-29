مباريات الأسبوع الثالث عشر بدوري المحترفين تفتتح غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - تفتتح يوم غد الجمعة، مباريات الأسبوع الثالث عشر بدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة لقاء واحد فقط، يجمع فريقي شباب الأردن وسحاب عند الخامسة مساء على ستاد عمان الدولي.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتحسين مركزيهما على سلم الترتيب.

وتستأنف المباريات يوم السبت، بلقاء مغير السرحان مع معان، والأهلي مع شباب العقبة، والحسين اربد مع السلط، فيما تختتم منافسات الأسبوع الثالث عشر يوم الأحد، بلقاء الفيصلي مع الرمثا، ثم الجليل مع الوحدات.

ويتصدر فريق الحسين اربد حاليا الدوري برصيد 34 نقطة، يليه الوحدات والفيصلي برصيد 27 نقطة لكل فريق.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

29/02/2024 11:16:31

