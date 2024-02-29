مباريات الأسبوع الثالث عشر بدوري المحترفين تفتتح غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا) - تفتتح يوم غد الجمعة، مباريات الأسبوع الثالث عشر بدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة لقاء واحد فقط، يجمع فريقي شباب الأردن وسحاب عند الخامسة مساء على ستاد عمان الدولي.
ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتحسين مركزيهما على سلم الترتيب.
وتستأنف المباريات يوم السبت، بلقاء مغير السرحان مع معان، والأهلي مع شباب العقبة، والحسين اربد مع السلط، فيما تختتم منافسات الأسبوع الثالث عشر يوم الأحد، بلقاء الفيصلي مع الرمثا، ثم الجليل مع الوحدات.
ويتصدر فريق الحسين اربد حاليا الدوري برصيد 34 نقطة، يليه الوحدات والفيصلي برصيد 27 نقطة لكل فريق.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
29/02/2024 11:16:31
MENAFN29022024000117011021ID1107915855
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