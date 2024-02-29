41.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس، عند 41.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.80 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 48.70 دينار و37 دينارا على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية صباح اليوم الخميس، عند 2035 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

29/02/2024 11:14:39