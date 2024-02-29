41.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
التاريخ
2/29/2024 4:34:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس، عند 41.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.80 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 48.70 دينار و37 دينارا على التوالي.
واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية صباح اليوم الخميس، عند 2035 دولارا للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
س ص/أ م/ب ط
29/02/2024 11:14:39
MENAFN29022024000117011021ID1107915854
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