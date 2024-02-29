استشهاد فلسطينيين أحدهما أسير في سجون الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 شباط (بترا) - استشهد ،اليوم الخميس، فلسطينيان، الأول عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، والثاني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد بشار نهاد حنني، عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس، حيث أدخل الى غرفة العمليات مباشرة، ليرتقي شهيدا.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب حنني.

إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، استشهاد الأسير المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي عاصف الرفاعي (22 عاما)، من قرية كفر عين شمال غرب مدينة رام الله، وهو معتقل بتاريخ 24 أيلول 2022.

وأوضحت الهيئة أن المعتقل الرفاعي استشهد بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 10، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

29/02/2024 10:59:55