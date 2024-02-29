استشهاد فلسطينيين أحدهما أسير في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 شباط (بترا) - استشهد ،اليوم الخميس، فلسطينيان، الأول عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، والثاني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد بشار نهاد حنني، عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس، حيث أدخل الى غرفة العمليات مباشرة، ليرتقي شهيدا.
وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب حنني.
إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، استشهاد الأسير المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي عاصف الرفاعي (22 عاما)، من قرية كفر عين شمال غرب مدينة رام الله، وهو معتقل بتاريخ 24 أيلول 2022.
وأوضحت الهيئة أن المعتقل الرفاعي استشهد بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 10، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
29/02/2024 10:59:55
MENAFN29022024000117011021ID1107915853
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