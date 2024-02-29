مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

29/02/2024 10:42:30