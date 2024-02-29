مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
29/02/2024 10:42:30
MENAFN29022024000117011021ID1107915852
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