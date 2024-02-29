اتحاد الكراتيه يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا) - نظم اتحاد الكراتيه حفلا تكريميا للمنتخب الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة العالم التي أقيمت العام الماضي في مدينة بودابوست في هنغاريا.
وجاء الحفل الذي أقيم مساء أمس في فندق موفنبيك في عمان، حرصا من اتحاد اللعبة على تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة.
وأشادت راعية الحفل الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، بإنجاز منتخب الرجال وإنجازات بطلات وأبطال المنتخبات الوطنية للفئات العمرية على مختلف المستويات، مؤكدة حرص اللجنة على تكريم الأبطال أصحاب الإنجازات لمواصلة حصد البطولات.
وأكدت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث مواصلة البحث عن الإنجازات على مختلف الصعد، موجهة التحية والتقدير إلى كل من أسهم في إنجازات الكراتيه.
بدوره، أشاد مدرب المنتخب محمد إبراهيم بتميز لاعبيه وأحقيتهم بتحقيق بطولة العالم، لافتا إلى أن الأردن بات يحتل مكانة مرموقة عالميا في لعبة الكراتيه.
وشهد الحفل تكريم المنتخب الوطني والحكام والإداريين كما تم تكريم الإعلام الرياضي الأردني بمختلف مؤسساته، تقديرا لدوره في دعم لاعبي المنتخب.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه للرجال، قد حقق في شهر تشرين الأول الماضي، الميدالية الذهبية في فئة القتال الجماعي عن طريق اللاعبين محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة، عبد الله حماد، وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بطولات العالم للكبار.
كما توج لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، في ذات النسخة من بطولة العالم بالميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، ليصبح أول لاعب أردني يتوج بميدالية في بطولات العالم للكراتيه ضمن فئة الكبار.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
29/02/2024 10:23:32
MENAFN29022024000117011021ID1107915851
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