اتحاد الكراتيه يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - نظم اتحاد الكراتيه حفلا تكريميا للمنتخب الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة العالم التي أقيمت العام الماضي في مدينة بودابوست في هنغاريا.

وجاء الحفل الذي أقيم مساء أمس في فندق موفنبيك في عمان، حرصا من اتحاد اللعبة على تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة.

وأشادت راعية الحفل الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، بإنجاز منتخب الرجال وإنجازات بطلات وأبطال المنتخبات الوطنية للفئات العمرية على مختلف المستويات، مؤكدة حرص اللجنة على تكريم الأبطال أصحاب الإنجازات لمواصلة حصد البطولات.

وأكدت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث مواصلة البحث عن الإنجازات على مختلف الصعد، موجهة التحية والتقدير إلى كل من أسهم في إنجازات الكراتيه.

بدوره، أشاد مدرب المنتخب محمد إبراهيم بتميز لاعبيه وأحقيتهم بتحقيق بطولة العالم، لافتا إلى أن الأردن بات يحتل مكانة مرموقة عالميا في لعبة الكراتيه.

وشهد الحفل تكريم المنتخب الوطني والحكام والإداريين كما تم تكريم الإعلام الرياضي الأردني بمختلف مؤسساته، تقديرا لدوره في دعم لاعبي المنتخب.

وكان المنتخب الوطني للكراتيه للرجال، قد حقق في شهر تشرين الأول الماضي، الميدالية الذهبية في فئة القتال الجماعي عن طريق اللاعبين محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة، عبد الله حماد، وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بطولات العالم للكبار.

كما توج لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، في ذات النسخة من بطولة العالم بالميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، ليصبح أول لاعب أردني يتوج بميدالية في بطولات العالم للكراتيه ضمن فئة الكبار.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

29/02/2024 10:23:32