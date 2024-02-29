يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قرية أم صيحون بلواء البترا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- تنظم حملة البر والإحسان التابعة للصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية (جهد)، ضمن برنامج لمسة شفاء، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا في منطقة أم صيحون بلواء البترا.
وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس إن اليوم الطبي يأتي بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بناء على دراسة واقع الخدمات الصحية في المنطقة، واحتياجات أبنائها لخدمات طبية متخصصة في مختلف الاختصاصات.
والفعاليات التي تبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحا في مدرسة البترا الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية في قرية أم صيحون، وتستمر حتى الساعة الثالثة ظهرا، تتضمن تقديم خدمات طبية من خلال 11 عيادة اختصاص رئيسة، تشمل الباطنية، القلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الروماتيزم والمفاصل، النسائية، والأسنان عبر العيادة المتنقلة للحملة.
كما تتضمن الفعاليات إجراء فحوصات الضغط والسكري للمراجعين، والفحص والكشف السريري للمرضى، وتقديم الاستشارات الطبية، وصرف العلاجات المجانية اللازمة، بمشاركة متطوعي الفريق الطبي الميداني للحملة من أطباء الاختصاص والصيادلة والفنيين والتمريض، بالإضافة إلى مركز الشامي للعيون.
كما ستجري خلال الفعاليات معاينة بعض الحالات المرضية لإجراء التدخلات الجراحية المجانية اللازمة ضمن شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص.
--(بترا)
م خ/ ف ج
29/02/2024 10:12:06
MENAFN29022024000117011021ID1107915849
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