الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانا جويا على ريف دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)-شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، عدوانا جويا على ريف دمشق تصدت له وسائط الدفاع الجوية السورية وأسقطت عددا من الصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله اليوم الخميس، إنه "في حوالي الساعة التاسعة و35 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

--(بترا)

رصد/أغ

29/02/2024 09:18:00