الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانا جويا على ريف دمشق

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانا جويا على ريف دمشق
التاريخ
2/29/2024 4:34:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)-شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، عدوانا جويا على ريف دمشق تصدت له وسائط الدفاع الجوية السورية وأسقطت عددا من الصواريخ.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله اليوم الخميس، إنه "في حوالي الساعة التاسعة و35 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
--(بترا)
رصد/أغ
29/02/2024 09:18:00
MENAFN29022024000117011021ID1107915848
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