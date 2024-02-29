أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 شباط (بترا) - تجاوزت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي 30 ألفا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع الليلة الماضية 79 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ.

وارتقى 25 فلسطينيَا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن 25 شهيدَا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وَسْط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى انتشال الشهداء من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، إضافة إلى وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.

وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لمدينة خانيونس جَنُوب القطاع، وفي عدة مناطق، وان مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء، وان هناك أعدادا من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم لأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، ولاسيما منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.

--(بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

29/02/2024 08:48:29