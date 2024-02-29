أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 شباط (بترا) - تجاوزت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي 30 ألفا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع الليلة الماضية 79 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ.
وارتقى 25 فلسطينيَا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية، أن 25 شهيدَا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وَسْط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى انتشال الشهداء من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، إضافة إلى وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.
وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثفت من قصفها لمدينة خانيونس جَنُوب القطاع، وفي عدة مناطق، وان مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمس شهداء، وان هناك أعدادا من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم لأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، ولاسيما منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.
--(بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
29/02/2024 08:48:29
MENAFN29022024000117011021ID1107915847
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