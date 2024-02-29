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اتفاق بين الحزبين في الكونغرس الأميركي لتجنب إغلاق حكومي

2/29/2024 4:34:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 29 شباط (بترا)- توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي، ومجلس الشيوخ، مساء أمس الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام تجنبا لخطر توقف عدد من الخدمات الحكومية العامة في البلاد.
وبحسب واشنطن تايمز، صدر بيان عن الطرفين قالا فيه "نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا، وأن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 آذار وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه".
وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024، ونتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشروعات القوانين لتمديد الميزانية الفدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.
ويترتب على إغلاق الحكومة تداعيات كبيرة أهمها، عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وتوقف بعض الوكالات الحكومية عن العمل، وإغلاق المتنزهات الوطنية والعديد من المرافق الحكومية في البلاد.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
29/02/2024 08:13:22

MENAFN29022024000117011021ID1107915846

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