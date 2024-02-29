الأمم المتحدة تكمل انسحاب بعثتها من السودان اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 شباط (بترا) - أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها الأممية في السودان، أكملت انسحابها من البلاد، اليوم الخميس.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، عن تقديره العميق لجميع أفراد البعثة الدوليين والوطنيين لتفانيهم وخدمتهم لشعب السودان طوال فترة عمل مهمة البعثة، مضيفا "سيبقى فريق صغير في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداءً من يوم غد الأول من آذار".

ويعول الأمين العام، حسب البيان، على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية لضمان إتمام هذه العملية بسلاسة وسرعة قدر الإمكان، مضيفا ان الصراع الذي لا يزال محتدما في السودان يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، فضلا عن تعريض البلاد والمنطقة بأكملها للخطر.

ودعا غوتيريس أطراف النزاع إلى إلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية، موضحا أن "الأمم المتحدة لن تغادر السودان، وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى مستقبل سلمي وآمن".

وأشار البيان الى ان المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمضان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين.

ودعا غوتيريس، حسب البيان، السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تسهيل إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب والتنقل دون عوائق لموظفي الأمم المتحدة وشركائها في البلاد لتقديم هذا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

29/02/2024 08:10:55