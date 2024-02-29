الأمم المتحدة تكمل انسحاب بعثتها من السودان اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 شباط (بترا) - أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها الأممية في السودان، أكملت انسحابها من البلاد، اليوم الخميس.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، عن تقديره العميق لجميع أفراد البعثة الدوليين والوطنيين لتفانيهم وخدمتهم لشعب السودان طوال فترة عمل مهمة البعثة، مضيفا "سيبقى فريق صغير في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداءً من يوم غد الأول من آذار".
ويعول الأمين العام، حسب البيان، على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية لضمان إتمام هذه العملية بسلاسة وسرعة قدر الإمكان، مضيفا ان الصراع الذي لا يزال محتدما في السودان يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، فضلا عن تعريض البلاد والمنطقة بأكملها للخطر.
ودعا غوتيريس أطراف النزاع إلى إلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية، موضحا أن "الأمم المتحدة لن تغادر السودان، وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى مستقبل سلمي وآمن".
وأشار البيان الى ان المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمضان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين.
ودعا غوتيريس، حسب البيان، السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تسهيل إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب والتنقل دون عوائق لموظفي الأمم المتحدة وشركائها في البلاد لتقديم هذا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
29/02/2024 08:10:55
MENAFN29022024000117011021ID1107915845
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