Thursday, 29 February 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تكمل انسحاب بعثتها من السودان اليوم

2/29/2024 4:34:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 شباط (بترا) - أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها الأممية في السودان، أكملت انسحابها من البلاد، اليوم الخميس.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، عن تقديره العميق لجميع أفراد البعثة الدوليين والوطنيين لتفانيهم وخدمتهم لشعب السودان طوال فترة عمل مهمة البعثة، مضيفا "سيبقى فريق صغير في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداءً من يوم غد الأول من آذار".
ويعول الأمين العام، حسب البيان، على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية لضمان إتمام هذه العملية بسلاسة وسرعة قدر الإمكان، مضيفا ان الصراع الذي لا يزال محتدما في السودان يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، فضلا عن تعريض البلاد والمنطقة بأكملها للخطر.
ودعا غوتيريس أطراف النزاع إلى إلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية، موضحا أن "الأمم المتحدة لن تغادر السودان، وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى مستقبل سلمي وآمن".
وأشار البيان الى ان المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمضان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين.
ودعا غوتيريس، حسب البيان، السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تسهيل إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب والتنقل دون عوائق لموظفي الأمم المتحدة وشركائها في البلاد لتقديم هذا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
29/02/2024 08:10:55

MENAFN29022024000117011021ID1107915845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث