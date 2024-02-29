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تراجع الصحة العقلية ومضادات الاكتئاب.. كيف أثرت جائحة كورونا؟

2/29/2024 4:31:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبلغ العديد من الشباب عن تدهور صحتهم العقلية أثناء وبعد جائحة "كوفيد 19". وتم تأكيد تجاربهم من خلال دراسة جديدة، وجدت أن معدل وصف مضادات الاكتئاب لهذه المجموعة ارتفع أيضا خلال الفترة ذاتها.
وكان عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عامًا، والذين يتلقون مضادات الاكتئاب، يتزايد بالفعل قبل الجائحة، وفق ما نشر على موفع "سي ان ان. عربية".
ولكن منذ تفشي فيروس "كورونا" بالولايات المتحدة في آذار (مارس) من العام 2020، ارتفع معدل صرف هذه الأدوية ليصبح أسرع من المعتاد بنسبة 64 %، وفقًا للدراسة التي نشرت أول من أمس، في مجلة طب الأطفال.
وفي سياق الدراسة، يشير التوزيع إلى مضادات الاكتئاب التي تمنح للمرضى عبر صيدليات البيع بالتجزئة، أو عبر الطلب بالبريد، أو صيدليات الرعاية الطويلة الأجل. وهو لا يعكس استخدام الأدوية بمجرد شرائها.
وعند حديثه عن النتائج، قال مؤلف الدراسة الأول، الدكتور كاو بينج تشوا: "شكلت الاختلافات بحسب الجنس، الأمر الذي لفت انتباهي إلى حد كبير".
وعمل تشوا طبيب أطفال للرعاية الأولية، كما أنه أستاذ مساعد في طب الأطفال بكلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان.
وبالنسبة للمراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عامًا، أشار تشوا إلى زيادة معدل صرف الأدوية ليصبح أسرع من المعتاد بنسبة 130 % بعد آذار (مارس) من العام 2020.
وبالنسبة للشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عامًا، فقد ارتفع المعدل بنسبة 60 %.
وأشار تشوا إلى وجود "تناقض صارخ" ،عندما يأتي الأمر للذكور، وشرح قائلًا: "ما نراه في الأساس هو عدم وجود تغيير في معدل صرف مضادات الاكتئاب بعد آذار(مارس) من العام 2020 لدى الشباب، ووجود انخفاض مفاجئ في معدل صرف مضادات الاكتئاب للمراهقين منهم".
وقيمت بعض الدراسات السابقة التغيرات في معدل التوزيع بعد الجائحة على المستوى الوطني، ولكن على حد علم المؤلفين، هذه الدراسة الجديدة هي الأولى المخصصة للمراهقين والشباب، ولتحليل البيانات بعد العام 2020.
وأكد تشوا، الذي قرر إجراء البحث للمساعدة في إثراء المحادثة حول أزمة الصحة العقلية للشباب في البلاد: "خلال الجائحة، وجدت نفسي أصف مضادات الاكتئاب بمعدلات لم أبلغها قط".
وأفادت الطبيبة النفسية للأطفال والمراهقين في مستشفى ماساتشوستس العام، الدكتورة نيها تشودري، بأنه "بحلول السنة الثانية من الجائحة، ارتفعت زيارات غرف الطوارئ بسبب تدهور الصحة العقلية لدى الشباب، وشهدنا زيادة طفيفة في الزيارات لمحاولات الانتحار أو إيذاء النفس خاصة بين المراهقات".
وأكدت تشودري عبر البريد الإلكتروني: "بصفتي طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين شهدت تأثير الجائحة على الصحة العقلية للشباب عن كثب، فإن نتائج الدراسة غير مفاجئة".
ولكن في سياق تدهور الصحة العقلية بين الشباب، ترى تشودري، أنه من المنطقي "رؤية اتجاه مشابه في معدلات الوصفات الطبية المضادة للاكتئاب، إذ غالبًا ما تكون هذه الأدوية جزءًا من الدورة العلاجية للحالات المتوسطة إلى الشديدة من حالات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب".
وأشارت تشودري، إلى أن الوعي المتزايد بالصحة العقلية، والذي يقلل وصمة العار تجاهها، دفع المزيد من الشباب إلى طلب المساعدة، فضلا عن التعرض لأحداث جارية سلبية.
وعلاوة على تلك الأشياء، والضغوطات الناجمة عن الجائحة، مثل فقدان الأحباء، واللجوء إلى التعلم الافتراضي، والافتقار إلى الحياة الاجتماعية، قد يكون لبعض العوامل الفريدة المتعلقة بحالة رعاية الصحة العقلية أثناء الجائحة علاقة بزيادة معدل صرف مضادات الاكتئاب.
وكان الحصول على وصفة طبية لمضادات الاكتئاب والالتزام بها، أسهل بسبب ظهور الرعاية الصحية عن بُعد، بينما اضطر المرضى في السابق إلى زيارة مقدمي الخدمة شخصيًا، وفقًا لتشوا.
وعندما يأتي الأمر للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف أو المتوسط، كان مقدمو الخدمة ينصحون بتجربة جلسات العلاج من دون دواء في كثير من الأحيان، بحسب ما ذكره تشوا.
ولكن خلال الجائحة، أدى الطلب غير المسبوق على جلسات العلاج عن بعد إلى فترات انتظار طويلة.
وقال تشوا: "إن الاختلافات في النتائج لدى المراهقين أو الشباب لا تثبت تحسن الصحة العقلية للذكور، بل قد تشير فقط إلى انفصالهم بشكل متزايد عن نظام الصحة العقلية، وهو "احتمال مثير للقلق حقًا".

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