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وزارة الثقافة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلم المجتمعي

2/29/2024 4:31:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّعت وزارة الثقافة ومديرية الأمن العام اليوم، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم، لتعزيز أُطر الشراكة في مجال الحفاظ على السلم المجتمعي، ونشر مفاهيم الحوار والاعتدال والتسامح .

ووقع الاتفاقية وزيرة الثقافة هيفاء النجار ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

وأكّدت وزيرة الثقافة، أن العمل والتعاون مع مديرية الأمن العام، من خلال مركز السلم المجتمعي يساهم في تحصين المجتمعات من أخطار الانحراف والتطرف، بالإضافة إلى مواجهة كلّ ما من شأنه التأثير على أمن المجتمع فكرياً وسلوكياً ،
مؤكدةً على ضرورة المباشرة بترجمة بنود المذكّرة لبرامج وفعاليات هادفة تصل إلى فئات المجتمع الأردني كافّة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتشاركية الدائمة مع مديرية الأمن العام في المجالات كافّة ، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته أشار مدير الأمن العام، إلى حرص مديرية الأمن العام، على إدامة جسور التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، الرسمية والأهلية في المملكة، وذلك إيماناً بأهمية أدوارها في رفع مستوى وعي أبناء المجتمع، للتصدي للسلوكيات السلبية التي لا تألو المديرية جهداً في التعامل معها.

وأضاف اللواء الدكتور المعايطة، أن مديرية الأمن العام مستمرة في سعيها، لتعزيز الأمن والسلم في المجتمع ونشر الوعي الفكري والأمني بين الشباب ، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في سياق تأطير الجهود التشاركية، من خلال برامج ومشاريع واعدة تهدف إلى تبادل المعرفة، ونشر ثقافة أمنيّة تسهم في حماية الأفراد، ووقاية المجتمع من كلّ ما يهدد أمنه واستقراره.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم، تتضمن تنفيذ برامج ومشاريع وورش تدريبية، تستهدف الشباب والمجتمع من خلال مديريات ومراكز الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة، لتحقيق السلم المجتمعي، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من العنف والكراهية والتطرف.

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