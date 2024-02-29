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فوائد الليمون للكلى

2/29/2024 4:31:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يمتاز الليمون بخصائص وفوائد متنوعة، فهو يمنع تشكل الحصى في الكلى ويساعد في عملية الهضم، ويضيف نكهة لذيذة لأطباق الطعام، وله فوائد عديدة للصحة.


ومن أهم فوائده:

تخفيض مستوى مؤشر السكر في الدم

يبين هذا المؤشر كيف ترفع الكربوهيدرات الموجودة في الطعام بسرعة مستوى السكر في الدم. ويعتبر مؤشر نسبة السكر في الدم المتوازن مهما لتجنب التقلبات الشديدة في مستوى السكر في الدم. يمكن أن يساعد عصير الليمون على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات من المعدة إلى الدم، ما يساعد على منع المضاعفات المحتملة، مثل السمنة و النوع الثاني من داء السكري. كما أن تناول الليمون أو عصير الليمون يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر والشيخوخة المبكرة ويحافظ على الحالة الصحية.

الوقاية من تكون حصى الكلى
يمكن أن تساعد السيترات Citrates وحمض الستريك الموجود في الليمون على منع تكون حصوات الكلى، وخاصة حصوات اليورات. لأن السيترات تساعد على تغيير التوازن الحمضي القاعدي للبول نحو القلوية، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الحصى في الجهاز البولي.

المساعدة في عملية الهضم
يحفز حمض الستريك إنتاج عصير المعدة ويزيد من حموضة المعدة. وبفضل هذا، يمكن للإنزيمات الموجودة في المعدة هضم الطعام بكفاءة أعلى، ما يضمن عملية هضم أفضل وأسرع. وتحسين حركة المعدة بعد تناول وجبة الطعام دسمة، ما يساعد الأشخاص الذين يعانون من انخفاض حمض المعدة على هضم الطعام بصورة أفضل.

ويمكن الحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية من الليمون بإضافته إلى النظام الغذائي اليومي، وهذا خيار سهل وممتع. وللعلم يمكن إضافة الليمون إلى الأطباق الرئيسية والسلطات والمشروبات وحتى إلى الشاي، حيث يساعد استهلاك الليمون بانتظام في الحفاظ على صحة الجسم بفضل خصائصه المفيدة المتنوعة.
RT

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