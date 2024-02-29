أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الأحد



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد الجمعة، درجات الحرارة قليلا لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.



وتكون الأجواء السبت لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



أما الأحد فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 3 وفي مرتفعات الشراة 15 - 2, وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 18 - 5, وفي الأغوار الشمالية 25 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.- (بترا)