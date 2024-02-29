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هيئة النزاهة تُنظّم 10 لقاءات للتوعية بالفساد ومخاطره

2/29/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عَقدتْ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (10) لقاءات توعويّة ومحاضرات تثقيفيّة خلال الشهر الحالي، بهدف التوعية بمعايير النزاهة الوطنية، والتعريف بدور الهيئة وآليات عملها في مكافحة الفساد، حيث استهدفت موظفين من المؤسسة التعاونية الأردنية في محافظتي مادبا والبلقاء، وعددًا من الشباب ومنتسبي مؤسسة ولي العهد في محافظة إربد، وضباطًا في مديرية قضاء الأمن العام، وكلية الشرطة الملكية، ومركز السلم المجتمعي، كما نظمت بالتعاون مع "رشيد للنزاهة والشفافية" ثلاث جلسات نقاشية مع موظفي بلدياتٍ في محافظات الكرك وإربد والسلط.

واستعرضَ المحاضرون من الهيئة خلال المحاضرات واللقاءات التي يُشرف عليها قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية، نشأة الهيئة ومهامها واختصاصاتها والواجبات المناطة بها وآليات عملها، ودورها في حماية المبلّغين والشهود، وقدّموا شروحاً حول معايير النزاهة الوطنية.

وأجاب المحاضرون من الهيئة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة خلال المحاضرات واللقاءات والجلسات النقاشية واستمعوا إلى المداخلات التي تمحورت حول كيفية تعامل الهيئة مع القضايا الواردة إليها، بالإضافة إلى آلية تقديم الشكاوى والإخبارات عن حالات الفساد، والقنوات التي تُتيحها الهيئة للمواطنين للتواصل معها.

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