Thursday, 29 February 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصيلة شهداء غزة تتجاوز الـ 30 ألفا

2/29/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجاوزت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الـ 30 ألفا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر، الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس 79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ.


وارتقى 25 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.


وأكدت مصادر محلية أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.


كما أكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثّفت من قصفها لخان يونس جنوبي القطاع، وفي مناطق عدة، وأن مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمسة شهداء، وأن هناك أعدادا من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة النيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.


ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السادس والأربعين بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.-(وكالات)

MENAFN29022024000072011014ID1107915784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث