حصيلة شهداء غزة تتجاوز الـ 30 ألفا

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس 79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ.



وارتقى 25 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.



وأكدت مصادر محلية أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.



كما أكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثّفت من قصفها لخان يونس جنوبي القطاع، وفي مناطق عدة، وأن مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمسة شهداء، وأن هناك أعدادا من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة النيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.



ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السادس والأربعين بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.-(وكالات)