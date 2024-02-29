100 ألف ديمقراطي يحتجون على بايدن في الانتخابات التمهيدية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن حوالي 100 ألف مشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بولاية ميشيغان، رفضهم التصويت للرئيس جو بايدن وفقا للنتائج الأولية التي صدرت أمس الأربعاء في إطار حملة للضغط على الرئيس الأميركي بسبب دعمه لإسرائيل في عدوانها على غزة.
وبحسب واشنطن تايمز، قالت إحدى منظمي حملة "استمع إلى ميشيغان" ليلى العبد، للصحفيين إنه رغم فوز بايدن في الاقتراع إلا أن الأصوات "غير الملتزمة" التي تمثل 13% من إجمالي المشاركين في الانتخابات الثلاثاء، تبعث "رسالة واضحة مفادها أننا نطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة الآن".
ويسكن الكثير من الأميركيين العرب والمسلمين في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، والذين دعموا بايدن سابقا وساهموا في فوزه عام 2020.
ورغم أن نسبة الأصوات "غير الملتزمة" مماثلة لتلك المسجلة عام 2012 خلال حملة إعادة انتخاب الديموقراطي باراك أوباما (11%)، إلا أنها مثلت حينها حوالى 20 ألف صوت فقط.
وانضم إلى حملة الضغط على بايدن مسؤولون منتخبون، من بينهم رؤساء بلديات محلية في ميشيغن، وكذلك عضو الكونغرس الأميركي من أصول فلسطينية رشيدة طليب.-(بترا)
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