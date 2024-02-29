100 ألف ديمقراطي يحتجون على بايدن في الانتخابات التمهيدية



وبحسب واشنطن تايمز، قالت إحدى منظمي حملة "استمع إلى ميشيغان" ليلى العبد، للصحفيين إنه رغم فوز بايدن في الاقتراع إلا أن الأصوات "غير الملتزمة" التي تمثل 13% من إجمالي المشاركين في الانتخابات الثلاثاء، تبعث "رسالة واضحة مفادها أننا نطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة الآن".



ويسكن الكثير من الأميركيين العرب والمسلمين في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، والذين دعموا بايدن سابقا وساهموا في فوزه عام 2020.



ورغم أن نسبة الأصوات "غير الملتزمة" مماثلة لتلك المسجلة عام 2012 خلال حملة إعادة انتخاب الديموقراطي باراك أوباما (11%)، إلا أنها مثلت حينها حوالى 20 ألف صوت فقط.



وانضم إلى حملة الضغط على بايدن مسؤولون منتخبون، من بينهم رؤساء بلديات محلية في ميشيغن، وكذلك عضو الكونغرس الأميركي من أصول فلسطينية رشيدة طليب.-(بترا)