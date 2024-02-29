لأول مرة.. البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة



وتمت الموافقة على تقرير عام 2023 في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول“وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه” بأغلبية 265 صوتا مقابل رفض 253 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.



وتمت إضافة عبارة“الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة” إلى المادة 62 من التقرير بناء على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.



وجاء في التقرير الجديد المنقح والموافق عليه،“إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي مدعوون، على وجه الخصوص، إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، لضمان الوصول دون انقطاع إلى الغذاء والماء للجميع”.



وبذلك دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وفي القرار الذي تم تبنيه في 18 يناير/ كانون الثاني، كان“الوقف الدائم لإطلاق النار” مشروطاً بالإفراج عن جميع السجناء وتصفية حماس.



في جلسة الجمعية العامة بشأن التقرير المعني، الثلاثاء، انتقد العديد من النواب عدم إدراج غزة في التقرير، واتهموا الاتحاد الأوروبي بترك إسرائيل دون عقاب على الرغم من الجرائم التي ارتكبتها.- (الأناضول)