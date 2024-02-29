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وفاة أسير فلسطيني في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي

2/29/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، وفاة أسير بعيادة سجن الرملة الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذين توفوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11.


وقال النادي (غير حكومي) في بيان: "استشهاد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي (22 عامًا) من بلدة كفر عين قرب رام الله (وسط الضفة الغربية)".


وأوضح أنه "تم الإعلان عن وفاته بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي".


وأشار البيان إلى أن الرفاعي اعتقل في تاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2022.


ولفت إلى أن "عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 11".

وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة" منذ 7 أكتوبر 2023.


ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)

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