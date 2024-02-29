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70 شهيدا بقصف استهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة

2/29/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال متحدث وزارة الصحة بغزة للأناضول، إن نحو 70 شهيدا سقطوا جراء قصف إسرائيلي لفلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي شمالي غزة.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوصول 50 شهيدا و200 جريح إلى مستشفى الشفاء إثر قصف إسرائيلي على مواطنين ينتظرون مساعدات شمالي قطاع غزة.

وأكد مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية للجزيرة، وصول ما لا يقل عن 10 شهداء و160 جريحا إثر القصف الإسرائيلي على دوار النابلسي.

وأضاف: "استقبلنا مئات الجرحى إثر القصف الإسرائيلي على مواطنين شمالي قطاع غزة.والإصابات تتركز في الرأس والأجزاء العلوية من الجسد ما يدل على استهداف متعمد".

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