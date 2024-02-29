70 شهيدا بقصف استهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال متحدث وزارة الصحة بغزة للأناضول، إن نحو 70 شهيدا سقطوا جراء قصف
إسرائيلي لفلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي شمالي غزة.
من جهته، أفاد
مراسل الجزيرة بوصول 50 شهيدا و200 جريح إلى مستشفى الشفاء إثر قصف إسرائيلي على
مواطنين ينتظرون مساعدات شمالي قطاع غزة.
وأكد مدير
مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية للجزيرة، وصول ما لا يقل عن 10 شهداء و160 جريحا إثر القصف الإسرائيلي على
دوار النابلسي.
وأضاف: "استقبلنا
مئات الجرحى إثر القصف الإسرائيلي على مواطنين شمالي قطاع غزة.والإصابات تتركز في الرأس والأجزاء العلوية من الجسد ما يدل على
استهداف متعمد".
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