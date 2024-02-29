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ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

2/29/2024 4:30:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الخميس، في ظل توقعات بزيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم نتيجة تراجع أسعاره أخيرا .


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية للأنباء، واصل سعر العقود الآجلة الهولندية، وهي العقود القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي ليقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين.


وهناك توقعات بانخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس في أوروبا عن المعدلات الطبيعية في آذار المقبل، إلى جانب تراجع الإمدادات من النرويج نتيجة توقف غير مخطط للعمل في حقل غاز سكارف.


في الوقت نفسه، أعلنت منشأة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأميركية في وقت سابق من الأسبوع الحالي تمديد أعمال الصيانة في محطة ترين 3 وتوقع عودتها للعمل بعد نحو أسبوعين.


وقالت شركة الاستشارات "زينجيري ليمتد" إن ارتفاع أسعار الغاز تعكس المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات في سوق الغاز المسال.


ويركز المتعاملون على احتمال تعافي الطلب على الطاقة في الصين ودول آسيوية أخرى كرد فعل من جانب المشترين الحساسين لتغير الأسعار على انخفاضها في الفترة الأخيرة.


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