الأمن يعلن ضبط مطلوب خطير مرتبط بعصابات إقليمية (صورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق
الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّات أمنيّة خاصة نفّذت مساء الأمس مداهمة
لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين (ممن جرى نشر صورهم وتعميمها) لارتباطهم بعصابات
إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت
القبض عليه.
وأكّد الناطق
الإعلامي أنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود
المطلوب (عبد الكريم سليمان صغير الغياث) والمطلوب ب 9 طلبات بقضايا استيراد
المواد المخدرة والاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات
الأشرار وإطلاق عيارات نارية.
وأشار إلى أنّ
التحقيقات والعمل مستمر لجمع المعلومات عن باقي الاشخاص المطلوبين وإلقاء القبض
عليهم.
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