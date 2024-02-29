Thursday, 29 February 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضحايا استبداد حق النقض- (2)..!

2/29/2024 4:29:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يُفترض، قانونًا، أن تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا يعني أن الدول الأعضاء مطالبة بالامتثال للقرارات والالتزامات المنصوص عليها في القرارات. وإذا لم تمتثل، هناك آليات لتنفيذ هذه القرارات تبعًا لطبيعة القرار والظروف المحيطة بالقضية المطروحة. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، هناك عدد من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الأمن لصالح الفلسطينيين ومرت من دون "فيتو" من الولايات المتحدة. ولكن، لم يتم يتم تفعيل أي آليات لفرض تنفيذها. ومن هذه الآليات:
أولاً: الضغط الدبلوماسي، حيث يتخذ مجلس الأمن في كثير من الأحيان إجراءات للضغط على الدولة المعنية، والتي قد تشمل إصدار البيانات أو الإدانات أو الدعوات لتنشيط الحوار بهدف حل النزاعات سلميًا. لكن عشرات مشاريع قرارات الإدانة بحق الكيان الصهيوني لم تصدر بسبب "فيتو" أميركا وحلفائها. كما لم يضطلع "المجلس" بأي أدوار تتعلق بإدارة حوارات أو مفاوضات بإشرافه لحل القضية الفلسطينية.
ثانيًا: العقوبات الاقتصادية: عندما تفشل الجهود الدبلوماسية –التي لم تُبذل حقًا في حالة فلسطين- في تحقيق نتائج، يمكن أن يفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على الدولة المخالفة. ويمكن أن تستهدف هذه العقوبات أفرادًا أو كيانات أو قطاعات من اقتصاد هذه الدولة، تكون مصممة للضغط على حكومتها لتغيير سلوكها.
ثالثًا: عمليات حفظ السلام، حيث يجوز لمجلس الأمن في الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين أن يأذن بنشر قوات حفظ سلام لفرض السلام أو استعادته. وتعمل هذه القوات بموجب تفويض من مجلس الأمن وتكون مكلفة بتنفيذ قراراته على الأرض. ويندر أن تكون هناك حالات تهدد الأمن والسلم العالميين أكثر من الاضطرابات والحروب المستمرة بسبب وجود الكيان الصهيوني في الإقليم. وليس هناك شعب أكثر حاجة للحماية من جرائم الحرب والإبادة والقمع الوحشي أكثر من الفلسطينيين. لكن أي اقتراح لإرسال قوات حفظ سلام لحماية الفلسطينيين، بالرغم من مطالباتهم المتكررة بذلك، لا يُطرح من الأساس ومن المؤكد أن تستخدم أميركا وحلفاؤها "الفيتو" ضده.
رابعًا: في الحالات القصوى، لدى مجلس الأمن سلطة التفويض باستخدام القوة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان. ويتضمن الإجراء عادةً نشر قوات عسكرية لفرض قرارات المجلس واستعادة الاستقرار في مناطق النزاع. ولكن، مع أن المجلس أصدر قرارات تصنف الكيان الصهيوني كقوة احتلال غير مشروع، ومع أن وجود الكيان يتسبب منذ عقود في صراعات إقليمية تضمنت إشراك دول وكيانات من الإقليم وخارجه بطريقة تهدد الأمن والسلم بوضوح، لم يصدر قرار بإجازة استخدام القوة لإخراج الاحتلال من الأراضي الفلسطينية أو العربية المحتلة. والآن، بينما تطالب كل دول العالم تقريبًا بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يهدد باتساع رقعة الحرب بطريقة غير منضبطة، يقف مجلس الأمن عاجزا عن تفعيل أي آليات للضغط من أجل وقف الحرب.
باختصار، لم يتم تنفيذ أي قرارات من مجلس الأمن تتعلق بالقضية الفلسطينية لعدة أسباب:
أولًا، تم تسييس الصراع في فلسطين إلى حد كبير، مع دعم قوي للمشروع الاستعماري الصهيوني من الأعضاء ذوي النفوذ في "المجتمع الدولي"، وخاصة الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، دائمًا ما تواجَه الجهود الرامية إلى صدور، أو فرض تنفيذ، قرارات في المجلس تدين الكيان بالمقاومة والعرقلة. وهناك دائمًا "حق النقض" لحماية الكيان وتمكينه من ممارسة جرائمه وإدامة احتلاله ومنع اتخاذ أي إجراء ضده.
ثانيًا: على الرغم من العدالة الواضحة للقضية الفلسطينية، حال الانحياز غير الأخلاقي والمخالف للقانون الدولي للدول النافذة دون تحقيق إجماع داخل مجلس الأمن بشأن القضايا المتعلقة بهذه القضية، بسبب تباين المصالح والأولويات بين الدول دائمة العضوية. وأدى ذلك إلى عرقلة الجهود المبذولة لإصدار الإدانات وتنفيذ القرارات ومحاسبة الأطراف على مخالفاتها بأي من الآليات المذكورة أعلاه.
ثالثًا، دائمًا ما تكون آليات الإنفاذ المتاحة لمجلس الأمن -العقوبات الاقتصادية وعمليات حفظ السلام، واستخدام القوة- مشروطة بإرادة القوى النافذة. وتستطيع هذه الدول –وخاصة الولايات المتحدة، والكيان بالتبعية- أن تتصرف خارج نطاق مجلس الأمن والأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن تضرب بعرض الحائط الالتزامات والاعتراضات بمنطق المروق والعربدة، وأن تشكل تحالفاتها الخاصة لتنفيذ عملياتها غير القانونية خارج نطاق القانون. وفي الوقت نفسه، تحاسب أي جهات أخرى تحاول التصرف وفقا لمصالحها، حيث تصبح صلاحيات مجلس الأمن فجأة فاعلة وإلزامية ومرفقة بالإجراءات. وفي مسألة إدانة روسيا في المجلس وتفعيل آليات العقاب مثال حديث. وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قد أشار إلى هذه الازدواجية، فقال: "ذهبت أميركا إلى العراق من دون مناقشة في مجلس الأمن. وقامت وفرنسا وإنجلترا بغزو ليبيا من دون المرور عبر مجلس الأمن. باختصار، دول مجلس الأمن هي التي تشن الحرب، ودول مجلس الأمن هي التي تنتج الأسلحة وتبيعها. وهذا خطأ".
الآن، فضحت فظائع الكيان الصهيوني في غزة العجز المطبق للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأظهرت كيف أنهما مُلكية خاصة للدول دائمة العضوية، حيث يستطيع عضو واحد مجابهة كل بقية العالم وفرض استمرار جريمة لا تقل عن الإبادة الجماعية تحت أنظار الجميع. وقد انتقد الأمين العام للأمم المتحدة نفسه فشل مجلس الأمن في وقف الهجوم الوحشي على غزة، وقال أن "افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن (...) العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة (...) قوض سلطته بشدة، وربما بشكل قاتل". وأضاف: "المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله".
كما جدد الرئيس البرازيلي نقده للتعامل مع الحدث الكبير في غزة وفشل مجلس الأمن. وقال: "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ليس حربًا، بل إبادة جماعية". وأضاف أن مجلس الأمن لا يمثل أي شيء في الوقت الراهن، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار من أجل السلام". وأشار إلى ضرورة بذل الجهود لإجراء إصلاحات في مجلس الأمن، واتهم الدول التي تملك حق النقض بـ"عدم التصرف بديمقراطية". وقال: "اليوم هناك نفاق كبير حول العالم".
كنتُ لأقترح انسحاب الدول العربية ودول الجنوب كلها من الأمم المتحدة وتركها لأصحابها الذين حولوها إلى دكان شخصي، وتأسيس كيان جامع وعادل بديل لمعالجة مشكلات هذه المناطق. لكن هذه الجهات اعتادت على الوصاية ولا تعرف كيف تتجمع وتتصرف وحدها. وإلى أن تنجح القوى العالمية الناشئة المهمة في إنهاء الُملكية الخاصة لمجلس الأمن، سيسقط المزيد من الضحايا وتُظلم الكثير من الشعوب بسبب استبداد "الفيتو".

MENAFN29022024000072011014ID1107915755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث