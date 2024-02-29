إتلاف 250 كغم من اللحوم في جرش



وقال حجازين إن "لجنة السلامة أتلفت 250 كيلو غرما من اللحوم المحملة بأحد وسائل النقل المتوسطة، بطريقة تخالف شروط السلامة وغير معروف مكان ذبحها".



وأضاف بأن "لجنة السلامة العامة ومكتب الغذاء الدواء والشرطة الملكية لحماية البيئة قامت بإتلاف كميات اللحوم من خلال إطعامها للحيوانات الموجودة بالمناطق الحرجية داخل المحافظة".



وأشار حجازين إلى أن محافظ جرش فراس الفاعور شكل لجنة داخل المحافظة "للكشف عن المنشأة التجارية داخل المحافظة للتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية ومطابقة لشروط السلامة العامة لتخزين المواد التموينية".



واللجنة مكونة من مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة رئيسا وعضوية كل من لجنة السلامة والصناعة والتجارة والغذاء والدواء ومندوب من البلدية حسب الاختصاص، وفق حجازين.



وأوضح أن اللجنة ستعمل أيضا على التأكد من التزام الملاحم بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ بلدية جرش الكبرى ومطابقة عرض اللحوم داخل الملاحم لشروط السلامة العامة.-(المملكة)